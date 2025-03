Rower miejski w Szczecinie. Dlaczego jest mniej chętnych?

Mniej chętnych, za to więcej stacji i rowerów w szczecińskim systemie bikeS. O spadającym zainteresowaniu rowerem miejskim pod koniec ubiegłego roku informował radny PiS Marek Duklanowski.

- W zeszłym roku, ostatnio korzystałem - mówi jeden z mieszkańców.





- Co Pana skłoniło do tego, żeby już nie korzystać? - pyta reporter.





- Zima, ale my korzystamy jako alternatywne źródło transportu - odpowiada szczecinianin. - U mnie też. Tym bardziej dziecko. Ale tak ogólnie to wcześniej korzystaliśmy - dodaje kobieta.





- Korzystają Państwo z roweru miejskiego? - Ostatnio rzadko.





- Będzie wiosna, to częściej będą Państwo wskakiwać na rower? - No myślę, że tak. Na pewno.

Dlaczego to taka ciekawa alternatywa? - Zamiast jeździć autem można gdzieś dojechać rowerem. Zdrowiej na pewno. - Raczej nie korzystam z roweru miejskiego. Jeżeli już to albo komunikacją miejską, albo właśnie na pieszo. Ale jeżeli gdzieś dalej muszę się przemieścić, to raczej samochodem własnym.





A jak Pani myśli, dlaczego ludzie korzystając z niego coraz mnie? - Są leniwi.

Z kolei zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski podał, że w 2022 roku z bikeS skorzystano ponad 260 tysięcy razy, ale zainteresowanie spada z roku na rok. Potwierdza to rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim. Wyjaśnia, że po pierwsze coraz więcej osób zaczęło korzystać z hulajnóg elektrycznych, a po drugie miasto jest poniekąd ofiarą własnego sukcesu.- Sądzę, że spora część ludzi oswoiła się po prostu z podróżowaniem rowerem przez bikeS i z różnych powodów uznała za stosowne przesiąść się na własny rower - powiedział Jachim.Nasz reporter Mateusz Rzepecki sprawdził, czy szczecinianie korzystają z rowerów miejskich.W połowie roku mają pojawić się trzy nowe stacje bikeS na Warszewie i jedna przy ulicy Dembowskiego. To w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.