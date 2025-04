Jak zrobić swoją palmę?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wprowadza świąteczny nastrój, a sam proces twórczy to okazja do spędzenia czasu z rodziną. Własnoręczne robienie palmy to jedna nieodłącznych tradycji wielkanocnych. Każdy ma na nią swój sposób.

Kiermasz ozdób wielkanocnych - można też pomóc



- Zrobić sklepiny z zielonego bukszpanu i z zielonej tui i ona jak będzie żywa to będzie wyglądała ładnie. Jeżeli to będzie robione w sobotę, użyć wtedy można żywych kwiatów. Palmy są w różnych kształtach czasami, jest to bukiet i każdy ma swój sposób na palmę - mówi Sylwanowicz.



Warto już teraz pomyśleć o tym jak będą wyglądały palmy w przyszłym roku - dodaje. - Najważniejsze, żeby pójść na spacer i zebrać suche rzeczy, przetrzymać te suche rzeczy, w lecie też zbierać zioła, suszyć, kolorować i już na przyszły rok będzie można rozpocząć z własnych zebranych ziół.



Palma wielkanocna symbolizuje zmartwychwstanie, życie i triumf dobra nad złem. Nawiązuje do wjazdu Jezusa do Jerozolimy i odrodzenia przyrody wiosną.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł Jeden z nich przestawiła Radiu Szczecin Jolanta Sylwanowicz z Domu Kultury Krzemień w Szczecinie.- Zrobić sklepiny z zielonego bukszpanu i z zielonej tui i ona jak będzie żywa to będzie wyglądała ładnie. Jeżeli to będzie robione w sobotę, użyć wtedy można żywych kwiatów. Palmy są w różnych kształtach czasami, jest to bukiet i każdy ma swój sposób na palmę - mówi Sylwanowicz.Warto już teraz pomyśleć o tym jak będą wyglądały palmy w przyszłym roku - dodaje. - Najważniejsze, żeby pójść na spacer i zebrać suche rzeczy, przetrzymać te suche rzeczy, w lecie też zbierać zioła, suszyć, kolorować i już na przyszły rok będzie można rozpocząć z własnych zebranych ziół.Palma wielkanocna symbolizuje zmartwychwstanie, życie i triumf dobra nad złem. Nawiązuje do wjazdu Jezusa do Jerozolimy i odrodzenia przyrody wiosną.