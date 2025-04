Modlitwy za papieża Franciszka w katedrze [ZDJĘCIA]

Nabożeństwo w intencji zmarłego papieża Franciszka odprawiono w katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie. Wierni zgromadzili się, aby wspólnie pomodlić się w intencji Ojca Świętego.



Jak mówią uczestnicy nabożeństwa, śmierć Franciszka to wielka strata dla Kościoła rzymsko-katolickiego.- To był najwyższy hierarcha kościoła. Robił rzeczy takie, jakie robił, bo chciał być dobrym papieżem na pewno. - Szkoda wielka, ale trudno. Trzeba się z tym pogodzić, dlatego przyszłam, żeby się pomodlić. - Uważamy, że był dobrym papieżem - mówili.- Zakończyliśmy mszę świętą w intencji naszego papieża Franciszka, który - jak wiemy - w Poniedziałek Wielkanocny odszedł do wieczności. Został odwołany do Pana i w takim gronie żegnaliśmy papieża - powiedział ks. Dariusz Knapik, proboszcz katedry w Szczecinie.Papież Franciszek zmarł w poniedziałek 21 kwietnia, w wieku 88 lat. Powodem śmierci głowy Kościoła było zapalenie płuc.Pogrzeb Franciszka ma odbyć się w sobotę.