Tusk ogłosił "dziesiątkę na wybory". Arkadiusz Marchewka o swoim udziale

"To wielkie zobowiązanie i duża odpowiedzialność" - tak wiceminister Arkadiusz Marchewka komentuje swoją obecność w "dziesiątce na wybory", ogłoszonej przez premiera.
- Rozwój portów, rozwój kolei, rozwój dróg - to są nasze priorytety. Będziemy realizować działania, które pozwolą na to, aby Polska była coraz silniejszym graczem na międzynarodowej mapie logistycznej - podkreśla Marchewka.
Strategia Koalicji Obywatelskiej będzie opierać się na walce o zachodnie wartości - dodaje wiceminister. - Wzmacniać demokrację, być blisko naszych sojuszników na Zachodzie i powstrzymać ten zły ruch, który ciągnie Polskę na Wschód - mówi Marchewka.
Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
