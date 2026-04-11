Tusk ogłosił "dziesiątkę na wybory". Arkadiusz Marchewka o swoim udziale

"To wielkie zobowiązanie i duża odpowiedzialność" - tak wiceminister Arkadiusz Marchewka komentuje swoją obecność w "dziesiątce na wybory", ogłoszonej przez premiera.
Donald Tusk wyznaczył 10 parlamentarzystów, którzy będą odpowiedzialni za strategię wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Pochodzący ze Szczecina poseł zdradza, że będzie dalej odpowiadał za kwestie związane z rozwojem gospodarki i infrastruktury.

- Rozwój portów, rozwój kolei, rozwój dróg - to są nasze priorytety. Będziemy realizować działania, które pozwolą na to, aby Polska była coraz silniejszym graczem na międzynarodowej mapie logistycznej - podkreśla Marchewka.

Strategia Koalicji Obywatelskiej będzie opierać się na walce o zachodnie wartości - dodaje wiceminister. - Wzmacniać demokrację, być blisko naszych sojuszników na Zachodzie i powstrzymać ten zły ruch, który ciągnie Polskę na Wschód - mówi Marchewka.

Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku.

Najczęściej czytane

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 6839 razy)
  2. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od 06 kwietnia oglądane 6382 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od wczoraj oglądane 3593 razy)
  4. S3 częściowo zablokowana
    (od 07 kwietnia oglądane 3409 razy)
  5. Wzdłuż ulicy Obotryckiej powstanie ścieżka rowerowa
    (od 06 kwietnia oglądane 3201 razy)

Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sabina Baral
Służby wypompowują amoniak z wykolejonej cysterny na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]
Piotr Krzyżankiewicz

