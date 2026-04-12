Plany modernizacji kolejnych odcinków drogi szybkiego ruchu S3

Coraz większy zator widoczny jest na obwodnicy Goleniowa. Od kilku dni trwa tu wymiana nawierzchni. W tej części S3 ruch samochodów został czasowo przerzucony na nitkę w kierunku Szczecina.

To dopiero początek cyklu prac naprawczych w tej części drogi szybkiego ruchu S3.





- Na odcinku od węzła Rzęśnica do węzła Kliniska prace są przewidziane już po zakończeniu okresu wakacyjnego, ponieważ na wakacje nie chcemy wprowadzać dodatkowych utrudnień na drodze S3 ze względu na ruch wakacyjny - zapowiada Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.





Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie planuje także - poza wymianą nawierzchni - także całkowitą przebudowę węzła Goleniów Południe.

