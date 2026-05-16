Festyn ekologiczny "W świecie pszczół" w Smolęcinie

Fot. Piotr Rakowski [Radio Szczecin/Archiwum]
Na festyn ekologiczny "W świecie pszczół", promujący ochronę roślin i zwierząt zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich w Smolęcinie w gminie Kołbaskowo.
Jak mówi szefowa koła Aniela Szerszeń, akcja skierowana jest głównie do najmłodszych, ale nie zabraknie też lokalnych produktów, będą potrawy i wypieki, przygotowane przez panie z koła.

- Ten temat ekologii, zwierząt, otoczenia wokół nas jest bardzo ważny. Musimy wspierać tę wiedzę, a wiedzę zaczynamy od najmłodszych. I animacje, i gry, i zabawy, i konkursy różnego rodzaju, już nie mówiąc o tej sferze takiej bardzo przyjemnej, gastronomicznej - dodaje Szerszeń

Wydarzenie uzyskało wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Początek o 15.00 na placu rekreacyjnym w Smolęcinie.

