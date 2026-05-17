Wielkie emocje w Teatrze Polskim czekają dziś widzów i kibiców Pogoni Szczecin. O 19 uroczysta premiera filmu „Dymkowski. Najważniejszy mecz”.

W wydarzeniu ma wziąć udział Dymkowski, jego rodzina oraz przyjaciele z boiska – m.in. Radosław Majdan, Maciej Stolarczyk, Dariusz Dźwigała i Bartosz Ława. Przyjazd zapowiedzieli także trenerzy, działacze sportowi, przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, politycy, samorządowcy i kibice.



Organizatorzy informują, że kibice szykują odpalenie rad dla Roberta przed Teatrem Polskim około godziny 18.







W programie: projekcja filmu, występ artystów Teatru Polskiego, aukcja piłkarskich gadżetów oraz spotkanie z Robertem Dymkowskim i twórcami filmu.Twórcy filmu "Dymkowski – Najważniejszy mecz" mówią, że nie jest on opowieścią tylko o sporcie. To przede wszystkim historia rodziny i miłości. Film pokazuje codzienność Roberta Dymkowskiego, byłego piłkarza pogoni Szczecin. Człowieka, który dziś walczy z nieuleczalną chorobą.Bilety na premierę rozeszły się błyskawicznie, ale twórca filmu Tomasz Chaciński uspokaja, że kibice będą mogli obejrzeć produkcję.- Prowadzimy rozmowy, żeby film pojawił się w dwóch kinach, a później w telewizji i na jakiejś platformie streamingowej, więc mam nadzieję, że to się wydarzy za kilka tygodni w kinach, a za kilka miesięcy w telewizji - dodaje Chaciński.Cały dochód ze sprzedaży biletów oraz aukcji piłkarskich gadżetów zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie pana Roberta.