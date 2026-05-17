"Należy się liczyć ze zdaniem mieszkańców Podjuch"

Dalsze spotkania mieszkańców z władzami miasta są konieczne by uniknąć konfliktu w sprawie planowanej zabudowy "górnych" szczecińskich Podjuch.

To opinia gości porannej Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin. Zdaniem przewodniczącej Rady Osiedla Podjuchy - Joanny Kopeć - nie można w tej sprawie działać wbrew opinii samych mieszkańców.- Rada Osiedla już w 2019 roku wydała swoje stanowisko, że na tym terenie najbardziej preferowaną formą byłaby zabudowa jednorodzinna. Do dnia dzisiejszego takie stanowisko dalej utrzymujemy. Ta decyzja nie została ani zmieniona, ani uchylona - mówi Kopeć.Jeśli mieszkańcy uważają, że planowane nowe osiedle - w proponowanym przez TBS kształcie - nie może powstać, to z takim ich zdaniem należy się zwyczajnie liczyć - uważa radny Krzysztof Romianowski.- Miasto składa się z mieszkańców i to mieszkańcy tak naprawdę powinni tutaj mieć kluczowe zdanie w tej sprawie. I ja mam nadzieję, że nowy pan prezes podejdzie do tego z otwartą głową i jednak znajdzie inną lokalizację, którą ma - dodaje Romianowski.Ta nowa lokalizacja - zdaniem radnego Krzysztofa Romianowskiego - to "dolne" szczecińskie Podjuchy, które - jak sam mówi - nie grożą paraliżem komunikacyjnym tej części miasta.