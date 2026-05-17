Piknik integracyjny w PSP "Na Głębokiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Piknik integracyjny dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - wydarzenie odbyło się przy Publicznej Szkole Podstawowej „Na Głębokiem”.

- Układamy balony, żeby wyglądało to tak ładnie i festynowo, a w późniejszym czasie będzie malowanie buziek dzieciom, robienie tatuaży, jakieś różne konkursy i aktywności - dodała Natalia Owczarek.





- Jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić, bo razem możemy więcej - powiedziała p. Karolina, mama Maciusia w spektrum autyzmu.

- On uwielbia tyrolkę i on uwielbia zabawę na świeżym powietrzu, więc to jest strzał w dziesiątkę - przyznała.

- Od małego trzeba uczyć dzieci, że jesteśmy różni, ale wszyscy żyjemy na tym samym świecie. Musimy o siebie dbać, widzieć siebie nawzajem, swoją różnorodność i po prostu, żeby też dzieciaczki się oswajały z niepełnosprawnością. To jest ważne - podkreśliła Beata Błaszyńska.- Widzę, że Maciuś znakomicie się bawi - zauważył reporter Radia Szczecin.Imprezę zorganizowała Fundacja "Idę Dalej".