Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Strach przed kolejną inwestycją w Podjuchach, tym razem zamiast bazy paliw, złomowisko statków.

- Oj, proszę Pana, to jest skandal, jakiego jeszcze nie było. - Hałas. - Nie będzie cicho. - Na pewno, jak przecież te maszyny, to muszą pociąć. - Palniki i będą szlifierki. - Młoty i spawarki. - No to ciężki sprzęt może być hałas. - Już cięli. Nie idzie wyjść na balkon, jeżeli oni tną, bo cały czas łupią, łupią, łupią. Oprócz tego zagrożenie. - No jednak te zanieczyszczenia mogą być z tych barek. Odpady niebezpieczne. - Na pewno jak będą ciąć tutaj barki, to jednak jakieś zanieczyszczenia pójdą do rzeki - mówią mieszkańcy Podjuch.



- Jakiś czas niedawno park krajobrazowy chcieli tu robić, a teraz takie tutaj różne rzeczy montują. To jednak to atrakcyjność tej dzielnicy trochę może obniżyć. - Wszystko teraz na te Podjuchy. - Trzeba zacząć przy kawie czytać BIP, bo potem nam się mówi, że to gdzieś tam było. No nikt żadnych uwag nie wnosił - dodają mieszkańcy.

Mieszkańcy szczecińskich Podjuch obawiają się hałasu i możliwego zanieczyszczenia środowiska po uruchomieniu zakładu utylizacji jednostek pływających przy ul. Szklanej.Jak ustaliliśmy, ma on ruszyć w przyszłym tygodniu, w bezpośrednim sąsiedztwie nielegalnej bazy paliw, a także około 300 metrów od budynków mieszkalnych.Inwestorem jest gdańska firma Rezor.Jak poinformował nas Urząd Marszałkowski, decyzję środowiskową na zakład utylizacji jednostek wydał w lutym ubiegłego roku szczeciński Urząd Miasta.W ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski udzielił pozwolenia na wytwarzanie odpadów - pozytywną opinię w tej sprawie wydał magistrat.Firma Rezor zapewnia, że działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada kontrole zakładu.