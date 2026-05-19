Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Strach przed kolejną inwestycją w Podjuchach, tym razem zamiast bazy paliw, złomowisko statków.
Mieszkańcy szczecińskich Podjuch obawiają się hałasu i możliwego zanieczyszczenia środowiska po uruchomieniu zakładu utylizacji jednostek pływających przy ul. Szklanej.
Jak ustaliliśmy, ma on ruszyć w przyszłym tygodniu, w bezpośrednim sąsiedztwie nielegalnej bazy paliw, a także około 300 metrów od budynków mieszkalnych.
Inwestorem jest gdańska firma Rezor.
Jak poinformował nas Urząd Marszałkowski, decyzję środowiskową na zakład utylizacji jednostek wydał w lutym ubiegłego roku szczeciński Urząd Miasta.
W ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski udzielił pozwolenia na wytwarzanie odpadów - pozytywną opinię w tej sprawie wydał magistrat.
Firma Rezor zapewnia, że działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada kontrole zakładu.
- Oj, proszę Pana, to jest skandal, jakiego jeszcze nie było. - Hałas. - Nie będzie cicho. - Na pewno, jak przecież te maszyny, to muszą pociąć. - Palniki i będą szlifierki. - Młoty i spawarki. - No to ciężki sprzęt może być hałas. - Już cięli. Nie idzie wyjść na balkon, jeżeli oni tną, bo cały czas łupią, łupią, łupią. Oprócz tego zagrożenie. - No jednak te zanieczyszczenia mogą być z tych barek. Odpady niebezpieczne. - Na pewno jak będą ciąć tutaj barki, to jednak jakieś zanieczyszczenia pójdą do rzeki - mówią mieszkańcy Podjuch.
- Jakiś czas niedawno park krajobrazowy chcieli tu robić, a teraz takie tutaj różne rzeczy montują. To jednak to atrakcyjność tej dzielnicy trochę może obniżyć. - Wszystko teraz na te Podjuchy. - Trzeba zacząć przy kawie czytać BIP, bo potem nam się mówi, że to gdzieś tam było. No nikt żadnych uwag nie wnosił - dodają mieszkańcy.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
Coraz więcej tych cudów w Szczecinie. Ciekawe jest też że to co w Niemczech wymaga 2 letnich ustaleń i milionowych inwestycji w urządzenia i instalacje w Szczecinie. Niemcy nie mają żadnego zakładu utylizacji statków nie licząc holenderskiej filii w Emden a tu proszę hokus pokus i jest. Nietrudno zgadnąć że to interes robiony pod niemieckiego klienta czyli jedź do Polski twoje śmieci już tam są.
Kapitał zakładowy 211 tys. zł
Przecież to śmierdzi wałkiem na odległość.
Niech redakcja sprawdzi dokładnie pozwolenia wydane przez urząd miasta i marszałkowski tam mogą być ciekawe rzeczy