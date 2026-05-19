Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Rośnie liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Pod koniec ubiegłego roku było ich nieco ponad 78 tysięcy, to o 1,3% więcej niż w 2024, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Aby naświetlić jak duży to problem, we wtorek w Szczecinie odbyła się konferencja połączona ze spotkaniem opiekunów. Wzięli w niej udział psychologowie, psychoterapeuci oraz specjaliści z Centrum Usług Społecznych.To wydarzenie skierowane do specjalistów, praktyków oraz wszystkich zaangażowanych w działalność na rzecz dzieci i rodzin - mówi kierownik Sekcji ds. Promocji i Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej CUS Agnieszka Makaś.- Zastanawiamy się w jaki sposób my jako dorośli, jako rodziny zastępcze, jako instytucje, jako sądy, przedstawiciele różnych organizacji możemy działać na rzecz dziecka. Przy okazji promujemy rodzicielstwo zastępcze - dodała Makaś.Z kolei jak mówi Katarzyna Poturała, dla rodziców zastępczych była to okazja do posłuchania i wyniesienia nowych doświadczeń, a także pochwalenia się swoimi.- Dziewczyny wniosły dużo radości, dużo jakiejś takiej świeżości. Mam dwóch dorosłych synów, którzy bardzo też tę starszą dziewczynkę pokochali już jak właściwie swoją siostrę i nie wyobrażają sobie chyba życia bez niej - mówiła Poturała.W wydarzeniu udział wzięło prawie 200 osób.