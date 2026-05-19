Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Rośnie liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Pod koniec ubiegłego roku było ich nieco ponad 78 tysięcy, to o 1,3% więcej niż w 2024, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Aby naświetlić jak duży to problem, we wtorek w Szczecinie odbyła się konferencja połączona ze spotkaniem opiekunów. Wzięli w niej udział psychologowie, psychoterapeuci oraz specjaliści z Centrum Usług Społecznych.

To wydarzenie skierowane do specjalistów, praktyków oraz wszystkich zaangażowanych w działalność na rzecz dzieci i rodzin - mówi kierownik Sekcji ds. Promocji i Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej CUS Agnieszka Makaś.

- Zastanawiamy się w jaki sposób my jako dorośli, jako rodziny zastępcze, jako instytucje, jako sądy, przedstawiciele różnych organizacji możemy działać na rzecz dziecka. Przy okazji promujemy rodzicielstwo zastępcze - dodała Makaś.

Z kolei jak mówi Katarzyna Poturała, dla rodziców zastępczych była to okazja do posłuchania i wyniesienia nowych doświadczeń, a także pochwalenia się swoimi.

- Dziewczyny wniosły dużo radości, dużo jakiejś takiej świeżości. Mam dwóch dorosłych synów, którzy bardzo też tę starszą dziewczynkę pokochali już jak właściwie swoją siostrę i nie wyobrażają sobie chyba życia bez niej - mówiła Poturała.

W wydarzeniu udział wzięło prawie 200 osób.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
To wydarzenie skierowane do specjalistów, praktyków oraz wszystkich zaangażowanych w działalność na rzecz dzieci i rodzin - mówi kierownik Sekcji ds. Promocji i Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej CUS Agnieszka Makaś.
Z kolei jak mówi Katarzyna Poturała, dla rodziców zastępczych była to okazja do posłuchania i wyniesienia nowych doświadczeń a także pochwalenia się swoimi.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6146 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4988 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2931 razy)
  4. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2149 razy)
  5. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od wczoraj oglądane 1820 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz
Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziecięca olimpiada w której każdy jest zwycięzcą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]

Najnowsze podcasty