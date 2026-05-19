"Choinka u Iwanów" w Teatrze Polskim

Na Scenie Szekspirowskiej Teatru Polskiego trwają ostatnie przygotowania do sobotniej premiery "Choinki u Iwanowów. Horroru w domku dla lalek" Aleksandra Wwiedeńskiego, pisarza awangardzisty i dysydenta, głośnego krytyka reżimu sowieckiego.

Dramat powstał w latach 30. XX wieku i był próbą pokazania absurdu codzienności, ale nie wprost, tylko przez groteskę - mówi reżyser spektaklu Jędrzej Piaskowski.- Dramat opowiada w dużym skrócie o absurdzie sowieckiego społeczeństwa i systemu sowieckiego. Był napisany jako dramat awangardowy w latach 30., aluzyjny. No i Wwiedeński wziął sobie na warsztat po prostu mentalność tamtych czasów, mentalność tamtego systemu, mentalność tamtego społeczeństwa - powiedział Piaskowski.Najgorsze, że mimo upływu niemal wieku niewiele mentalnie się w Rosji zmieniło - mówi dramaturg Hubert Sulima.- To co my dodaliśmy w adaptacji to jest przyjrzenie się współczesnej Rosji, która jest coraz bardziej absurdalnym krajem. Nie tylko jeśli chodzi o specjalną operację, jak oni nazywają, ale też zaostrzające się prawa, cenzurę. Właściwie żyją znowu w jakiejś takiej absurdalnej sowieckiej sytuacji, kafkowskiej - mówił Sulima.Premiera "Choinki u Iwanowów" w Teatrze Polskim na Scenie Szekspirowskiej w sobotę, ale już w piątek pokaz przedpremierowy.