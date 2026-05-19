Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nie tylko psy czy koty mogą liczyć na pomoc weterynarzy [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Gabinet w którym można zobaczyć nie tylko psy czy koty, chomiki czy świnki. Znany szczeciński weterynarz Leonard Gugała podjął się leczenia dwójki ocalałych sarniątek.
Ich matka straciła życie wpadając w śmiertelną pułapkę. Maluchom się poszczęściło. Przechodzą kurację w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

- To też taki przykry incydent dlatego, że matka została złapana we wnyki, urodziła, no i wiadomo, i zmarła. Nie mogła dalej karmić tych swoich malutkich, no więc pomagamy - podkreśla Gugała.

Pod opieką tej samej przychodni są też jelonki. Jeden ma problem z nogami. Drugi jest w znacznie cięższym stanie.

- Taki stan jest krytyczny, mimo że było na początku w miarę dobrze, ale teraz po wykonaniu zdjęć rentgenowskich pogryzienie było dotkliwe i w głowę, i w okolice krtani, i gardła. Zaczynały się pojawiać teraz problemy z przełykaniem - dodaje weterynarz.

Służby leśne i weterynaryjne apelują, w przypadku natrafienia na poranione dzikie zwierzęta nie ratujmy ich na własną rękę. W sytuacji alarmowej należy zadzwonić pod numer 112 lub 986.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Znany szczeciński weterynarz Leonard Gugała podjął się leczenia dwójki ocalałych sarniątek.
Pod opieką tej samej przychodni są też jelonki. Jeden ma problem z nogami. Drugi jest w znacznie ciężkim stanie.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6138 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4972 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2925 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2100 razy)
  5. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2010 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz
Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziecięca olimpiada w której każdy jest zwycięzcą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]

Najnowsze podcasty