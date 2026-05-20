Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców

Ciężarówki wożące piach i materiały na budowę wzbudzają tumany kurzu, a mieszkańcy zgłaszają, że nie mogą otworzyć okien czy wywiesić prania na balkonie.

W audycji "Czas Reakcji" Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji przyznał, że pogoda nie poprawia sytuacji.- W zasadzie na każdej drodze, gdzie są realizowane prace ziemne i nie ma jeszcze docelowej nawierzchni, a ta stara jest zerwana, są realizowane prace sieciowe. Właśnie w tym okresie wiosenno-letnim, kiedy mamy więcej słońca i mniej opadów deszczu, ten pył faktycznie jest dużo większy - podkreślił Zieliński.Za sprzątanie ulic odpowiedzialny jest wykonawca inwestycji - dodał rzecznik: - Oczywiście po tych sygnałach, które do nas docierają, zawsze staramy się dodatkowo poprosić wykonawcę o to, żeby te wyjazdy sprzętu oczyszczającego były bardziej zintensyfikowane.Obecnie na Trasie Północnej trwa przygotowywanie terenu pod nową jezdnię. Formowane są nasypy wzdłuż trasy, powstaje też instalacja deszczowa i sanitarna.