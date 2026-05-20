Duklanowski o pracy w urzędzie w Gryfinie: szukanie podtekstu politycznego jest niepotrzebnym dokładaniem

Region Sebastian Wierciak

Marek Duklanowski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
To dzięki kompetencjom i doświadczeniu a nie politycznym układom – tak o swojej nowej pracy w urzędzie w Gryfinie mówił w "Rozmowie pod krawatem" szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski.
Polityk został Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Wsparcia Lokalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Marek Duklanowski przekonuje, że w swojej pracy wykorzysta doświadczenie zdobyte m.in. w Wodach Polskich.

- Będę się zajmował również zabezpieczeniem przeciwpowodziowym mieszkańców. Znam te tematy, bo jako Wody Polskie robiliśmy część zabezpieczeń na terenie gminy, czy na Marwicach, czy wał Gryfino-Mniszki. Te rzeczy znam od podszewki - mówił Duklanowski.

Szczeciński rady PiS-u zapewnia, że wcześniejsza praca w starostwie w Pyrzycach (niespełna trzy miesiące), czy obecna w Gryfinie, gdzie rządzi burmistrz związany z Prawem i Sprawiedliwością, wynikają tylko z tego, że jest fachowcem.

- Dzisiaj szukanie podtekstu jakiegoś politycznego jest niepotrzebnym dokładaniem, myślę bardziej mieszkańcom niż mi osobiście. Ja nie czuję się w tym miejscu jako osoba, która znalazła się z jakiegoś nadania politycznego. Nie tędy droga. Popatrzmy na to, co zrobić, żeby było lepiej w każdym miejscu pracy - mówił polityk PiS.

Marka Duklanowskiego pytaliśmy także m.in. o pomysł zwężenia ulicy Mickiewicza w Szczecinie, o planowane osiedle TBS w Podjuchach, czy tamtejszą nielegalną bazę paliw.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.
