Wracają opłaty za parkowanie pod Trasą Zamkową

Od poniedziałku wrócą opłaty za parkowanie pod Trasą Zamkową. Parking został ponownie otwarty kilka dni temu, zamknięty był od listopada ubiegłego roku w związku z remontem Trasy Zamkowej.
Parking ma około 180 miejsc, będzie płatny w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku. Opłatę można będzie wnieść w parkomacie gotówką bądź kartą płatniczą oraz za pomocą aplikacji i kodu QR.
Z opłat na tym parkingu zwolnieni są posiadacze abonamentów mieszkańca PPN Dolny Taras i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
