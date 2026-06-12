Dębno: zdjęcia do dokumentów w kilka minut w UM

Fotobudka stanęła w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Umożliwia szybkie wykonanie zdjęć do różnego rodzaju dokumentów.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jej obsługa jest prosta i intuicyjna. Wystarczy wybrać rodzaj dokumentu, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wykonać zdjęcie, a następnie zapłacić.Zdjęcia pojawia się w kilka minut. Zapłacić można kartą bądź gotówką.Urządzenie zostało ustawione na parterze, w holu w budynku „A” i jest dostępne w godzinach pracy urzędu.