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Dębno: zdjęcia do dokumentów w kilka minut w UM

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. UM w Dębnie
Fot. UM w Dębnie
Fotobudka stanęła w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Umożliwia szybkie wykonanie zdjęć do różnego rodzaju dokumentów.
Jej obsługa jest prosta i intuicyjna. Wystarczy wybrać rodzaj dokumentu, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wykonać zdjęcie, a następnie zapłacić.

Zdjęcia pojawia się w kilka minut. Zapłacić można kartą bądź gotówką.

Urządzenie zostało ustawione na parterze, w holu w budynku „A” i jest dostępne w godzinach pracy urzędu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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