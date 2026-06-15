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Kołobrzeg. Zaczęła się budowa schroniska dla zwierząt [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Rozpoczęła się budowa nowego schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu. Zastąpi ono dotychczasowe przytulisko, które miało być rozwiązaniem tymczasowym, a służy już od kilkudziesięciu lat.
Obiekt powstaje przy drodze S6 na działce, którą miasto w ubiegłym roku pozyskało od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Projektowanie budynku trwało 300 dni, a Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta mówi, że firma, które realizuje to zadanie przystąpiła do pierwszych prac związanych z budową obiektu.

- Mieliśmy przetarg w trybie "zaprojektuj-wbuduj". Trwają prace przygotowawcze pod palowanie, czyli możemy zobaczyć już ciężki sprzęt, koparki, które przygotowują właśnie teren do nabicia pali - powiedział.

Docelowo schronisko ma pomieścić 120 psów i 50 kotów. Obiekt ma być gotowy wiosną 2027 roku. Koszt całej inwestycji to 13,5 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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