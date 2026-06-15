Kołobrzeg. Zaczęła się budowa schroniska dla zwierząt [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się budowa nowego schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu. Zastąpi ono dotychczasowe przytulisko, które miało być rozwiązaniem tymczasowym, a służy już od kilkudziesięciu lat.

Obiekt powstaje przy drodze S6 na działce, którą miasto w ubiegłym roku pozyskało od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Projektowanie budynku trwało 300 dni, a Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta mówi, że firma, które realizuje to zadanie przystąpiła do pierwszych prac związanych z budową obiektu.



- Mieliśmy przetarg w trybie "zaprojektuj-wbuduj". Trwają prace przygotowawcze pod palowanie, czyli możemy zobaczyć już ciężki sprzęt, koparki, które przygotowują właśnie teren do nabicia pali - powiedział.



Docelowo schronisko ma pomieścić 120 psów i 50 kotów. Obiekt ma być gotowy wiosną 2027 roku. Koszt całej inwestycji to 13,5 mln zł.



Edycja tekstu: Jacek Rujna