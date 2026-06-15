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Lekarze ze Szczecina w Świnoujściu. Umowa podpisana

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Oddział Chorób Wewnętrznych w świnoujskim szpitalu będzie miał rezydentów ze Szczecina.
Dwie lecznice podpisały między sobą umowę współpracy. Dzięki zawartej współpracy lekarze rezydenci będą mogli odbywać sześciomiesięczne staże w Świnoujściu.

Staże będą nie tylko wsparciem dla świnoujskich lekarzy w codziennej pracy, ale i szansą na pozyskanie przyszłego personelu.

- Lepiej poznają miasto, zaprzyjaźnią się ze szpitalem, łatwiej będzie też pozyskać kiedyś personel - podkreśla Małgorzata Usińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

W pierwszym etapie współpracy rezydenci pojawią się na Oddziale Chorób Wewnętrznych, ale docelowo staże będą się odbywać, nie tylko tam.

- Z oddziału wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego oraz chirurgii ogólnej, które uzyskały akredytację do tego, żeby mogli szkolić czy pracować właśnie lekarze - dodaje Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

Pierwsi stażyści będą mogli pojawić się jesienią.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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