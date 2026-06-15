Lekarze ze Szczecina w Świnoujściu. Umowa podpisana

Oddział Chorób Wewnętrznych w świnoujskim szpitalu będzie miał rezydentów ze Szczecina.
Dwie lecznice podpisały między sobą umowę współpracy. Dzięki zawartej współpracy lekarze rezydenci będą mogli odbywać sześciomiesięczne staże w Świnoujściu.
Staże będą nie tylko wsparciem dla świnoujskich lekarzy w codziennej pracy, ale i szansą na pozyskanie przyszłego personelu.
- Lepiej poznają miasto, zaprzyjaźnią się ze szpitalem, łatwiej będzie też pozyskać kiedyś personel - podkreśla Małgorzata Usińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
W pierwszym etapie współpracy rezydenci pojawią się na Oddziale Chorób Wewnętrznych, ale docelowo staże będą się odbywać, nie tylko tam.
- Z oddziału wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego oraz chirurgii ogólnej, które uzyskały akredytację do tego, żeby mogli szkolić czy pracować właśnie lekarze - dodaje Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.
Pierwsi stażyści będą mogli pojawić się jesienią.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Staże będą nie tylko wsparciem dla świnoujskich lekarzy w codziennej pracy, ale i szansą na pozyskanie przyszłego personelu.
- Lepiej poznają miasto, zaprzyjaźnią się ze szpitalem, łatwiej będzie też pozyskać kiedyś personel - podkreśla Małgorzata Usińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
W pierwszym etapie współpracy rezydenci pojawią się na Oddziale Chorób Wewnętrznych, ale docelowo staże będą się odbywać, nie tylko tam.
- Z oddziału wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego oraz chirurgii ogólnej, które uzyskały akredytację do tego, żeby mogli szkolić czy pracować właśnie lekarze - dodaje Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.
Pierwsi stażyści będą mogli pojawić się jesienią.
Edycja tekstu: Jacek Rujna