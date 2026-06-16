Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Druga tura mikrodotacji dla mieszkańców Polic

Region Tomasz Domański

Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Powiat Policki uruchamia drugą turę mikrodotacji w ramach programu wspierania inicjatyw obywatelskich.
Celem jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz wsparcie oddolnych projektów mieszkańców i organizacji. Dzięki wsparciu mogą być realizowane pomysły, które wpływają na rozwój lokalnych społeczności – od inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, po działania sportowe i proekologiczne - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka starosty.

- Łączny budżet programu wynosi 100 tys. zł. W pierwszym naborze, który ruszył w lutym, rozdysponowano prawie 45 000 złotych. Pozostała kwota zostanie przeznaczone na drugą turę naboru, która właśnie ruszyła - mówi Turkiewicz.

Do tej pory skorzystało 15 podmiotów organizujących takie wydarzenia jak np. spotkania z historią, dni dziecka, rajdy czy rozgrywki sportowe.

– Zależało nam na tym, aby program miał charakter otwarty i dostępny dla jak najszerszego grona odbiorców. Druga tura daje szansę tym, którzy nie zdążyli lub nie uzyskali dofinansowania w pierwszym naborze, a także umożliwia realizację inicjatyw planowanych na drugą połowę roku – mówi Edyta Rudecka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy wsparciu opiekuna, np. stowarzyszenia, fundacji czy uczniowskich klubów sportowych. Maksymalna kwota pojedynczej mikrodotacji wynosi 3 tys. zł.

– Program „Kompas na Powiat Policki" pokazuje, że nawet niewielkie środki mogą uruchamiać duży potencjał społeczny. Widzimy, jak mieszkańcy potrafią przekuć swoje pomysły w konkretne działania, które integrują lokalne środowiska, wzmacniają więzi i odpowiadają na realne potrzeby. Chcemy konsekwentnie wspierać takie inicjatywy, bo to one budują nowoczesną, zaangażowaną wspólnotę – podkreśla Shivan Fate, Starosta Policki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru oraz składania wniosków dostępne są w oficjalnym ogłoszeniu Powiatu Polickiego.

Edycja tekstu: Michał Król
Dzięki wsparciu mogą być realizowane pomysły, które wpływają na rozwój lokalnych społeczności – od inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, po działania sportowe i proekologiczne - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka starosty.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 3156 razy)
  2. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2641 razy)
  3. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2062 razy)
  4. Przy zrywaniu asfaltu na Emilii Plater odkryto stare tory tramwajowe
    (od 10 czerwca oglądane 1929 razy)
  5. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1824 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dar Szczecina obrał kurs na start regat The Tall Ships Races [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polsko-niemieckie zawody sportowe dla dzieci. "Można się przy tym bawić" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Rzepa
Karolina Wroniewska promuje kulturę i sport. Teraz została ambasadorką Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Zagrodzka

Najnowsze podcasty