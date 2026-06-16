Druga tura mikrodotacji dla mieszkańców Polic

Powiat Policki uruchamia drugą turę mikrodotacji w ramach programu wspierania inicjatyw obywatelskich.
Celem jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz wsparcie oddolnych projektów mieszkańców i organizacji. Dzięki wsparciu mogą być realizowane pomysły, które wpływają na rozwój lokalnych społeczności – od inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, po działania sportowe i proekologiczne - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka starosty.
- Łączny budżet programu wynosi 100 tys. zł. W pierwszym naborze, który ruszył w lutym, rozdysponowano prawie 45 000 złotych. Pozostała kwota zostanie przeznaczone na drugą turę naboru, która właśnie ruszyła - mówi Turkiewicz.
Do tej pory skorzystało 15 podmiotów organizujących takie wydarzenia jak np. spotkania z historią, dni dziecka, rajdy czy rozgrywki sportowe.
– Zależało nam na tym, aby program miał charakter otwarty i dostępny dla jak najszerszego grona odbiorców. Druga tura daje szansę tym, którzy nie zdążyli lub nie uzyskali dofinansowania w pierwszym naborze, a także umożliwia realizację inicjatyw planowanych na drugą połowę roku – mówi Edyta Rudecka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.
O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy wsparciu opiekuna, np. stowarzyszenia, fundacji czy uczniowskich klubów sportowych. Maksymalna kwota pojedynczej mikrodotacji wynosi 3 tys. zł.
– Program „Kompas na Powiat Policki" pokazuje, że nawet niewielkie środki mogą uruchamiać duży potencjał społeczny. Widzimy, jak mieszkańcy potrafią przekuć swoje pomysły w konkretne działania, które integrują lokalne środowiska, wzmacniają więzi i odpowiadają na realne potrzeby. Chcemy konsekwentnie wspierać takie inicjatywy, bo to one budują nowoczesną, zaangażowaną wspólnotę – podkreśla Shivan Fate, Starosta Policki.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru oraz składania wniosków dostępne są w oficjalnym ogłoszeniu Powiatu Polickiego.
- Łączny budżet programu wynosi 100 tys. zł. W pierwszym naborze, który ruszył w lutym, rozdysponowano prawie 45 000 złotych. Pozostała kwota zostanie przeznaczone na drugą turę naboru, która właśnie ruszyła - mówi Turkiewicz.
Do tej pory skorzystało 15 podmiotów organizujących takie wydarzenia jak np. spotkania z historią, dni dziecka, rajdy czy rozgrywki sportowe.
– Zależało nam na tym, aby program miał charakter otwarty i dostępny dla jak najszerszego grona odbiorców. Druga tura daje szansę tym, którzy nie zdążyli lub nie uzyskali dofinansowania w pierwszym naborze, a także umożliwia realizację inicjatyw planowanych na drugą połowę roku – mówi Edyta Rudecka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.
O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy wsparciu opiekuna, np. stowarzyszenia, fundacji czy uczniowskich klubów sportowych. Maksymalna kwota pojedynczej mikrodotacji wynosi 3 tys. zł.
– Program „Kompas na Powiat Policki" pokazuje, że nawet niewielkie środki mogą uruchamiać duży potencjał społeczny. Widzimy, jak mieszkańcy potrafią przekuć swoje pomysły w konkretne działania, które integrują lokalne środowiska, wzmacniają więzi i odpowiadają na realne potrzeby. Chcemy konsekwentnie wspierać takie inicjatywy, bo to one budują nowoczesną, zaangażowaną wspólnotę – podkreśla Shivan Fate, Starosta Policki.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru oraz składania wniosków dostępne są w oficjalnym ogłoszeniu Powiatu Polickiego.
Edycja tekstu: Michał Król