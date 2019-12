RSnW: Jak przeżyć Święta i nie zwariować?

Jak przeżyć Święta i nie zwariować? - zastanawiali się goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Co roku dążymy do przygotowania idealnych świąt - to duża presja i wiele stresu. Przedświąteczny stres ma związek z tym, ze idealizujemy sobie pewne sprawy - zamiast zaakceptować to co jest - powiedziała Katarzyna Gniadek, ekonomistka, trener i konsultant HR.- Jest taka duża rozbieżność pomiędzy tym, co jest rzeczywistością a tym idealnym obrazkiem, który tworzymy sobie w głowie. To z czym się później spotykamy, powoduje dyskomfort, że nie wszytko wygląda tak jak sobie to wyobrażamy - powiedziała Gniadek.Koniec roku może utrudnić bezstresowe Święta - dodała Katarzyna Legan, trenerka i terapeutka. - Jednak czy chcemy, czy nie chcemy, podsumowujemy sobie te nasze porażki, to też nie sprzyja tej naszej atmosferze świątecznej czy przedświątecznej - powiedziała Legan.Nie zapominajmy, że koniec roku - to nie tylko okres podsumowań, ale też i zabawa sylwestrowa oraz Świętowanie Nowego Roku.