Liberadzki: "Jestem w takiej sytuacji, że popieram Biedronia"

Wolałby Czarzastego, ale nie kwestionuje Biedronia - stwierdził w "Rozmowie pod krawatem" europoseł SLD ze Szczecina i wiceprzewodniczący partii Bogusław Liberadzki.

Zwróciliśmy uwagę, że Wiosna to ugrupowanie liczące niespełna 700 osób, gdy SLD ma kilkanaście tysięcy członków, a oba podmioty po połączeniu mają mieć te same prawa czy ilość członków zarządu.Spytaliśmy też o dorobek Roberta Biedronia i dlaczego SLD nie wystawia Włodzimierza Czarzastego lub samego Liberadzkiego, który nie był bohaterem skandali.- Myślę, że generalnie Roberta Biedronia nie potrzeba w naszym społeczeństwie dokładnie przedstawiać. Udowodnił kilka rzeczy, mianowicie swoją "wybieralność", to nie świadczy akurat o dorobku pana Biedronia. W czym pan Biedroń, który, mówiąc otwarcie, zrobił karierę polityczną na swojej odmienności seksualnej jest lepszy od pana profesora Liberadzkiego? Czy Robert Biedroń to pana wymarzony kandydat? - pytał redaktor Piotr Cywiński.- Słowo skazany nie jest najlepszym słowem, ale jestem w tej sytuacji, że popieram Roberta Biedronia - mówił Liberadzki, przyznając, że wolałby Czarzastego jako kandydata z jego ugrupowania.Spytaliśmy, na jakim etapie jest połączenie SLD i Wiosny. - Statut jest w sądzie, czekamy na orzeczenie - odpowiadał Liberadzki.