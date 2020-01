Szef PSL w regionie broni profesora Tomasza Grodzkiego

Jest bardzo zadowolony, że "na Pomorzu Zachodnim mamy taką ważną osobę" i broni marszałka Senatu jako "ofiary politycznej gry" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" szczeciński poseł PSL, Jarosław Rzepa.

Polityk podkreślał, że w jego ocenie prawdziwym celem jest Senat, będący obecnie w rękach opozycji. Rzepa nie odpowiedział na pytanie, dlaczego nikt ze współpracowników w szpitalu w Zdunowie nie broni prof. Grodzkiego ale zapewniał, że zna go z najlepszej strony.- Pan profesor Tomasz Grodzki jest dziś marszałkiem Senatu. Jestem z tego bardzo zadowolony, że na Pomorzu Zachodnim mamy taka osobę. Znam osobiście profesora Grodzkiego od wielu lat i muszę powiedzieć, że wiem jakim jest lekarzem; duży autorytet, ogromne osiągnięcia jeżeli chodzi o to, co zrobił... To typowy spór polityczny, chce się doprowadzić do tego, by odzyskać Senat - analizował poseł Rzepa.Gdy obecny poseł Jarosław Rzepa zasiadał w zarządzie województwa był też świadkiem konfliktu dwóch partyjnych kolegów - marszałka województwa, jednocześnie szefa szczecińskiej PO i ówczesnego dyrektora szpitala w Zdunowie, Tomasza Grodzkiego. Zdaniem marszałka doprowadził on do zadłużenia placówki - wtedy ostatecznie prof. Grodzki sam zrezygnował z posady.