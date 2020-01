"Moment, kiedy staje się mistrzem". Ważny dzień dla stu nauczycieli [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad stu nauczycieli z naszego regionu otrzymało w poniedziałek akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.- To bardzo ważny moment dla każdego nauczyciela - mówi Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza. - To taki moment powiedzenia, że staje się mistrzem. Tak to odbieram i mam nadzieję, że wszyscy nauczyciele też tak to odbierają.- Jednym z wyróżnionych był także Mariusz Małkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. - Każdy awans na wyższy stopień nauczyciela przychodził dosyć łatwo. To moja pasja, która w przeszłości spowodowała, że chciałem stawać się coraz lepszym nauczycielem. To o 600 złotych więcej niż w przypadku nauczyciela mianowanego, co przekłada się na większą stawkę godzinową.Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczone zostały nauczycielom ze Szczecina i Świnoujścia, a także z terenu dziesięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego.