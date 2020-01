Europoseł PiS o atakach opozycji na polski rząd: Żadnych korzyści politycznych, potężne straty wizerunkowe

Żadnych korzyści politycznych, za to potężne straty wizerunkowe dla naszego kraju, to jedyny skutek ataków polskich eurodeputowanych opozycji na polski rząd - oceniał w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.

Polityk mówił, że gdy kolejne debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim nie zmieniają układu sił w kraju - to jednak powodują straty wizerunkowe w niezwykle ważnym momencie w Unii Europejskiej.- To rok niezwykle ważny, bo czeka nas finalizacja debaty nad kształtem budżetu na lata 2021-2027. Zapewne stanie się to w drugiej połowie tego roku. Mamy też rozgrywkę dotyczącą tzw. Zielonego Nowego Ładu. Tu także chodzi o olbrzymie pieniądze na restrukturyzację np. energetyki. To jest bezpośrednie szkodzenie naszemu krajowi - uważa Kuźmiuk.Według Zbigniewa Kuźmiuka, postulaty opozycji, by uzależniać wypłaty z unijnego budżetu od - de facto nie zdefiniowanej - "praworządności" nie uzyska poparcia większości krajów Wspólnoty.