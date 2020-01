Skandal, poza standardem, zdrada... - M. Bedka o działaniach "totalnej opozycji"

To jest zdrada - tak polityk Konfederacji ocenia działania tych polityków opozycji, którzy "rzeczy dziejące się w sądownictwie wyciągają poza Polskę" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" zachodniopomorski koordynator Konfederacji, Marcin Bedka.

W ocenie działacza Konfederacji różni ich od "totalnej opozycji" to, że - jeżeli się z rządem nie zgadzają - to chcą rozwiązywać problemy w kraju.- Zła opozycja jest taka, która wszystkie rzeczy związane z tym, co dzieje się w polskim sądownictwie wyciąga poza Polskę. Ta opozycja, pierwsze, co zrobiła to poszła uzgadniać szczegóły zmian w polskim prawie w Unii Europejskiej. Dla mnie jest to skandal, to jest poza pewnym standardem, to jest faktyczna zdrada. My się w to nie wpisujemy - podkreślił Marcin Bedka.Konfederacja ma różne poglądy od Prawa i Sprawiedliwości, stąd między innymi wspólnie z KO sprzeciwiała się w sprawie reformy sądownictwa - ale, jak zapewniał Bedka, jeżeli większość zaproponuje rozwiązania, które się im spodobają, to w odróżnieniu od "totalnych" będą w stanie zagłosować "za".