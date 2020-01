Gawłowski zeznaje przed sądem: Trafiłem tu z powodów czysto politycznych

Jestem osobą niewinną. Trafiłem tu z powodów czysto politycznych - to pierwsze zdania, jakie w trakcie zeznań wypowiedział oskarżony polityk Platformy Obywatelskiej.

Wcześniej mecenas senatora Rafał Wiechecki zapowiedział złożenie wniosku o badanie wariografem Stanisława Gawłowskiego. Co jeszcze mówił w tzw. wyjaśnieniach spontanicznych?Gawłowski twierdzi, że jego sprawa ma charakter polityczny w związku z jego decyzjami, jakie podjął będąc przewodniczącym rady nadzorczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Jak mówił, odwołał prezesa Funduszu Kazimierza Kujdę i cofnął 27 milionów dotacji na budowę geotermy toruńskiej dla fundacji związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.- Po wygranych wyborach przez PiS docierały do mnie informacje od dziennikarzy i znajomych, że będę miał problemy - tłumaczył przed sądem Stanisław Gawłowski. Jako argument na obronę swojej tezy podał, że kilka chwil po tym, jak rozpoczęło się przeszukanie jego mieszkania w Warszawie, informacje o tym podał dziennikarz TVP.Według Gawłowskiego, zarzuty sformułowane w jego kierunku są oparte na zeznaniach oskarżonych, czyli osób, które same mają problemy z prawem i są związane z PiS. To m.in. Mieczysław O. były szef IMGW, który był też doradcą ministra środowiska Jana Szyszki. Jak dodał, po audycji w lokalnej telewizji, polityk PiS Czesław Hoc powiedział do niego "chcemy Ciebie zamknąć". Po wyjaśnieniach spontanicznych poseł Gawłowski będzie odpowiadał na pytania prokuratora i sądu.Prokuratura postawiła Gawłowskiemu siedem zarzutów, w tym cztery korupcyjne. Chodzi m.in. o przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w ustawianiu przetargów w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji.