Floating Tropics, czyli kącik wypoczynkowy w XI LO [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są wygodne welurowe kanapy, dizajnerskie fotele, różowe pufy, stolik kawowy i dużo kwiatów - tak wygląda kącik wypoczynkowy, który powstał w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Udało się go zrealizować w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiej. Nazwa strefy Floating Tropics nawiązuje do marki Szczecina - Floating Garden. Uczniowie sami wymyślili jak strefa ma wyglądać, napisali projekt i wygrali głosowanie. Później wybrali też meble.



- Inspiracją do strefy była roślinność w naszej szkole; nietypowa, tropikalna. Chcieliśmy mieć swój azyl, jako uczniowie spędzamy większość czasu w szkole. Chcieliśmy mieć namiastkę domu i mamy klimat wręcz domowy: dywany, kanapa, fotele... Jest fajnie i przytulnie - mówi Santina Oyarce Yuzzelli, uczennica szkoły.



Robert Aleksanderek dodawał, że młodzieżowy budżet obywatelski to świetny sposób na to, by zmienić coś w szkole. Uczniowie już mają plany na kolejne projekty.



- Projekt dzieli się na miękki i twardy; obydwa projekty zostały u nas bardzo dobrze spożytkowane. To jest właśnie projekt twardy, a projekt miękki posłużył nam na wymianę z węgierskimi uczniami - powiedział.



W ramach młodzieżowego budżetu obywatelskiego każda szkoła średnia otrzymuje 8,5 tysiąca złotych na zrealizowanie swoich projektów.



Inicjatywa jest wzorowana na Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.