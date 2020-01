Goście Kawiarenki: poczekamy na rzetelny proces ws. Afery Melioracyjnej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Afera Melioracyjna toczy się już w sądzie. We wtorek kolejne przesłuchanie głównego oskarżonego - Stanisława Gawłowskiego. Proces z udziałem polityka Platformy Obywatelskiej komentowali goście "Kawiarenki Politycznej".

Senator Gawłowski ma szanse wyjaśnić wszystkie wątpliwości - mówiła Katarzyna Kotula z Wiosny.



- Nie będę sędzią w tej sprawie, bo nim nie jestem. Poczekamy na mam nadzieję rzetelny, przeprowadzony dobrze proces - mówiła Kotula.



Przemysław Słowik z Nowoczesnej liczy, że Stanisław Gawłowski okaże się niewinny.



- Senator Gawłowski z taką pewnością podchodzi do sprawy, mówi o swojej niewinności. To ta niewinność zostanie udowodniona i wtedy trzeba będzie odkręcić te wszystkie lata nagonki na niego. To byłby taki scenariusz, który mam nadzieję, że się spełni, ale to oceni sąd - mówił Słowik.



Akt oskarżenia w sprawie Afery Melioracyjnej liczy ponad 1100 stron - przypomniał Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości.



- Słowa "nagonka na senatora Gawłowskiego" to u mnie wywołują uśmiech. Sąd jest od rozstrzygania spraw, prokuratura od składania wniosków, a każdy ma prawo do obrony - mówił Szałabawka.



Po raz pierwszy senator Stanisław Gawłowski zeznawał w sądzie w ubiegłą środę. Polityk nie pamiętał jak wszedł w posiadanie dokumentów związanych z Aferą Melioracyjną nie adresowanych do niego. Nie powiedział też, co akt notarialny apartamentu w Chorwacji, który nie był wystawiony na niego, robił u niego w domu. Nie pamiętał też z których bibliotek korzystał w trakcie pisania pracy doktorskiej.



Łącznie prokuratura zarzuca Gawłowskiemu popełnienie siedmiu przestępstw. Łapówki za ustawianie przetargów w Zarządzie Melioracji, ujawnienie informacji niejawnych i plagiat w pracy doktorskiej. Polityk nie przyznaje się do winy.