Szczyt gospodarczy w Davos był dla Polski bardzo korzystny - powiedział w Magazynie Międzynarodowym Radia Szczecin minister Krzysztof Szczerski.

Szef Gabinetu Prezydenta RP powiedział, że nie jest prawdą, że szczyt w Davos jest jedynie spotkaniem dyskusyjnym, które nie przekłada się na wymierne korzyści państw, które biorą w nim udział.- Mam wrażenie, że w tym roku rzeczywiście: to było najlepsze Davos. Po raz trzeci byłem na forum w Davos; pod względem możliwości i dla naszych interesów gospodarczych i politycznych było bardzo udane - ocenił Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP.Minister Szczerski dodał również, że coraz większa liczba polityków krytykuje politykę Stanów Zjednoczonych. I było to słychać także podczas szczytu w Davos.- Coraz więcej polityków w Europie uznaje, że zyska na popularności, jeśli będzie krytykować politykę amerykańską. Polityka amerykańska i europejska w wielu ważnych punktach ostatnio się rozchodzi w sensie czysto politycznym, jak np. kwestia Iranu - dodał min. Szczerski.Minister Szczerski podkreśla, że nigdy dotąd "Prezydent i Polska" nie byli w centrum takiego zainteresowania jak dziś. Jego zdaniem w Davos bardzo silnie przebijała się koncepcja Trójmorza - Polski jako rozwojowego bieguna UE, miejsca do inwestycji, przez które można rozwijać swoją działalność gospodarczą.