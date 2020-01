Dolna Odra zapewni bezpieczeństwo elektroenergetyczne

Podpisanie kontraktu dla Dolnej Odry to także efekt zabiegów Andrzeja Dudy, o których mówił jeszcze w poprzedniej kampanii - podkreślał w "Rozmowie pod krawatem" Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W Nowym Czarnowie powstaną dwa największe w Polsce bloki gazowe. To inwestycja kluczowa także dla całego kraju - mówił Mucha.- Pan prezydent w 2015 roku w swojej kampanii zapowiadał, że będzie interweniował w sprawie Dolnej Odry, że będzie zabiegał, by istniała i się rozwijała. Budowa bloków gazowo-parowych, które powstaną do roku 2023 - to jest gigantyczna inwestycja, prawie 4 miliardy złotych, bezpieczeństwo elektroenergetyczne... To jest fundamentalna rzecz nie tylko z perspektywy Pomorza Zachodniego, ale też gospodarki i krajowego systemu - podkreślił minister Mucha.W ramach wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Pomorzu Zachodnim zaplanowano także otwarte spotkanie z mieszkańcami Pyrzyc - o godzinie 18.15 w tamtejszej Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi.