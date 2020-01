Prezydent: nowa inwestycja i zasilanie bloków gazem to jest daleko idąca zmiana [ZDJĘCIA]

Dziś kolejny etap polskiej transformacji energetycznej - tak podczas podpisania umowy na budowę dwóch nowych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra mówił prezydent Andrzej Duda.

Inwestycję wartą blisko 4 miliardy złotych zrealizuje amerykańska firma General Electrics, a podwykonawcą będzie Polimex Mostostal.Świnoujście ma gazoport, dzięki temu Gryfino będzie mieć gazowo-parowe bloki energetyczne. Tym samym dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju - mówił prezydent Andrzej Duda.- Dostawy gazu do tej elektrowni będą mogły następować z różnych kierunków. I to jest sytuacja niezwykle korzystna, która stanowi gwarancję tego, że to paliwo, konieczne dla funkcjonowania tych bloków, które tutaj powstaną, będzie dostarczane - mówił Prezydent RP.Budowa bloków gazowo-parowych to także inwestycja w politykę klimatyczną - dodał prezydent.- Nowa inwestycja i zasilanie bloków gazem to jest daleko idąca zmiana. To jest ogromne ograniczenie emisji CO2. To się więc wpisuje we współczesną politykę światową. To jeden z dowodów dla wszystkich naszych kooperantów, my rzeczywiście realizujemy politykę ochrony klimatu i wdrażamy ją w życie - mówił prezydent.Przy podpisaniu umowy między Polską Grupą Energetyczną a wykonawcami inwestycji była też amerykańska ambasador w Polsce Georgetta Mosbacher.