Podsumowanie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w regionie

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Pomorzu Zachodnim rozpoczęła się od złożenia kwiatów przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Parku Piastowskim w Stargardzie.

Tuż po godzinie 13 głowa państwa pojawiła się w Domu Kultury Kolejarza. Tam od godz. 10 trwała konferencja pod tytułem "Perspektywy dla Rozwoju Internetu Rzeczy - Samorząd Przyszłości". Jej uczestnikami byli przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy przedstawiali innowacyjne rozwiązania, jakie stosują w swoich firmach.Głos zabrał najpierw minister cyfryzacji Marek Zagórski, który podkreślał, jak ważne jest wsparcie dla świata wirtualnego. - Żeby ludziom żyło się wygodniej - jak mówił szef resortu cyfryzacji.- To jest rzeczywistość, która nas otacza, którą chcemy rozwijać wspólnie. Przyszłość naszych miast, to jest przyszłość naszej gospodarki. I ta konferencja miała być w dużej mierze inspiracją dla państwa - mówił minister.Prezydent Andrzej Duda zapewniał natomiast, że "przyszłość jest na wyciągnięcie ręki i jest już realizowana". Jak mówił, kto by się spodziewał, że technologia rozwinie się tak szybko.- Czy ona będzie szybko czy nie? Myślę, że będzie szybciej niż się spodziewamy. Cofnijcie się państwo trochę w czasie i przypomnijcie sobie, kiedy mieliście pierwszego smartfona, zaczęliście go używać. W moim przypadku był to jakoś 2010 rok. Świat się zmienił. Gdyby ktoś 2009 r. powiedział, że będę mógł na telefonie oglądać filmy, to sądzę, że ciężko byłoby mi w to uwierzyć tak do końca. Zwłaszcza gdy by mi to powiedział, że stanie się to w krótkiej perspektywie, zaledwie za kilka lat - mówił prezydent.Głowa państwa wzięła również udział w podpisaniu umowy na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra - to w Nowym Czarnowie koło Gryfina. Inwestycję wartą blisko 4 miliardy złotych zrealizuje amerykańska firma General Electrics, a podwykonawcą będzie Polimex Mostostal.Świnoujście ma gazoport, dzięki temu Gryfino będzie mieć gazowo-parowe bloki energetyczne. Tym samym dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju - mówił prezydent Andrzej Duda.- Obok tych super nowoczesnych - jak na skalę światową, pierwszych tak wielkich w Europie bloków gazowo-parowych, powstanie także ogromne pole produkujące energię solarną. Będą postawione w elektrowni panele solarne, które będą produkowały 100 megawatów energii - zapowiedział prezydent.Na koniec dnia Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Powiatu Pyrzyckiego. W hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi zebrało się prawie 2 tysiące osób. Wszyscy chcieli usłyszeć co o regionie oraz obecnej sytuacji naszego kraju ma do powiedzenia głowa państwa. - Przyszliśmy zobaczyć człowieka, którego znamy głównie z mediów - mówili mieszkańcy Pyrzyc.- Chyba jest tu pierwszy raz jako prezydent. W ogóle chyba żaden prezydent nie był u nas wcześniej. - Przyszliśmy tutaj całą rodziną przywitać prezydenta. - Chciałam osobiście zobaczyć naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej widziałam go w Choszcznie, w ubiegłym roku tam byliśmy. Bardzo lubię słuchać, wiedzieć co ma do powiedzenia, dlatego tutaj jestem. - mówili zgromadzeni.Andrzej Duda mówił, że po upadku PGR-ów ludzie na Pomorzu Zachodnim stracili sens życia - to się zmienia - podkreślał Prezydent.- Udaje nam się wyjść z tamtego kryzysu. Widać wszędzie gołym okiem, że także i tej ziemi - mówił prezydent.Spotkaniem z mieszkańcami w Pyrzycach prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę na Pomorzu Zachodnim. To już siódmy raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kiedy głowa państwa odwiedza województwo zachodniopomorskie.