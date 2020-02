Prof. Chrobak: Na ulice wyszli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To nie są manifestacje przeciwników czy osób popierających reformę, a zwolenników danego ugrupowania politycznego - powiedział w Popołudniowej Przeplatance Radia Szczecin prof. Piotr Chrobak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Politolog tak skomentował manifestacje w obronie i przeciwko reformom sądownictwa. Ludzie po prostu wykazują swoje poparcie dla partii, na którą chcą głosować.



- To naprawdę - w jednym i drugim przypadku na ulice będą wychodzili zwolennicy tego ugrupowania, które próbuje zgromadzić tych ludzi, więc w tym wypadku wyszli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. I tu nie ma co się dziwić, że ci ludzie są za przeprowadzeniem tej reformy dlatego, że popierają Prawo i Sprawiedliwość, tak samo jak można domniemywać, że osoby, które wychodzą protestować przeciwko tej reformie to są po prostu zwolennicy Platformy oraz innych ugrupowań opozycyjnych - uważa prof. Chrobak.



Manifestacja w obronie reformy sadownictwa w Warszawie odbyła się w miniony weekend.