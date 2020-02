Police nie mają pieniędzy na połączenia autobusowe. Mieszkańcy protestują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przywrócenia starego rozkładu jazdy Linii Samorządowej domagają się mieszkańcy gminy Police.

W tej sprawie wystosowali już pisemny protest, pod którym podpisało się ponad 1600 osób. Nowa siatka połączeń polickiej "samorządówki" jest bardzo niewygodna, głównie dla mieszkańców Trzebieży, Uniemyśla, Niekłończycy, Dębostrowa, Drogoradza i Tatyni.



- Autobus był o 6.53 - to pasowało, że dzieciaki dojeżdżały do Polic. Teraz będą musieli godzinę wcześniej wstawać, bo mają o 6.10. Powinni policzyć pasażerów, ile jaki autobus ma i wtedy zlikwidować z głową. Tak to ktoś sobie za biurkiem siedzi i likwiduje. To jest takie głupie trochę. Dopłacimy do kursów, do wszystkiego - mówią mieszkańcy.



Kwestię kursowania autobusów skomentował policki radny miejski Kamil Olszewski.



- W interpelacji, którą złożyliśmy proponujemy, żeby gmina rozważyła możliwość zwrócenia się do wojewody o dofinansowanie linii z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które się zgłosiły do wojewody - otrzymały dofinansowanie - argumentuje Olszewski.



Zdaniem władz gminy Police - konieczne było stworzenie nowej siatki połączeń komunikacyjnych, bo w budżecie gminy Police zaczęło brakować pieniędzy zapisanych na ten cel.