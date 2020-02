Lokatorzy bloku z azbestem nie wierzą w zapewnienia miasta

Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie - miasto uspokaja, ale lokatorzy nie dają wiary.

Wracamy do tematu bloków TBS-ów z azbestowymi ścianami przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie. Problem dotyczy nawet pół tysiąca osób.Rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek uspokaja, powołując się na badania z listopada.- W raporcie z tych badań wynika, że nie stwierdzono w powietrzu pomieszczeń badanych budynków obecności włókien respirabilnych azbestu. To co ewentualnie mogłoby być podstawą do tego, żeby twierdzić, że są jakieś włókna, które mieszkańcy wdychają - tłumaczy Klek.Mieszkańcy poddają w wątpliwość badania. Informują, że wyglądały tak, iż osoba dokonująca pomiarów sprawdziła jakość powietrza w pięciu mieszkaniach i na tej podstawie oceniono budynek. Tymczasem lokatorzy skarzą się na zdrowie.- Dużo ludzi już tu poumierało. Siedem osób tylko z naszego piętra. - Ludzie źle się czują. - Jak się panele rozwalały to na wierzchu było widać, że tam jest azbest. Tam nie ma nawet styropianu. Odkąd się tu wprowadziłam, cały czas choruję. - Składaliśmy pismo i później żebyśmy dużo o tym nie mówili, to dali te białe panele. Azbest został nimi przykryty - mówili mieszkańcy bloku.Budynek powstał niegdyś jako hotel dla stoczniowców. Sprawa dotyczy mieszkańców ul. Ostrowskiej 3, 5 i 5a.W przypadku budynku przy ul. Ostrowskiej 3, ściany zewnętrzne wykonane są z płyt cementowo-azbestowych typu BISTYP4, które zawierają w swoim składzie niewielki udział azbestu - około 12%, a reszta to cement. Wyroby zawierające azbest w postaci płyt cementowo-azbestowych są elementem ściany warstwowej, zakryte od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi, a od zewnątrz elewacją.