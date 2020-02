Pozostałości po wojnie wpłynęły na opóźnienia budowy TBS-u w Dąbiu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bunkier na drodze szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dąbiu. Żelbeton opóźnił oddanie mieszkań o kwartał.

Firma Calbud, która na zlecenie miasta buduje przy ulicy Fregaty, musiała najpierw oczyścić teren z pozostałości po wojnie. Przyszli mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Z oglądania i urządzania mieszkań na razie nici.



Jak mówiła naszemu reporterowi pani Ania, która wykupiła partycypację w TBS-ie, "wcześniej były zapewnienia, że wszystko idzie zgodnie z planem".



- Musimy gdzieś mieszkać przez te trzy miesiące. Tak naprawdę płacimy już kredyt za te mieszkanie, które jeszcze nie jest oddane do użytku. Tak naprawdę mamy więc podwójne koszty - mówi pani Ania.



To zaskoczenie również dla urzędników i wykonawcy - tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.



- Mamy tego świadomość, dlatego przepraszamy za to opóźnienie tych, którzy będą tam za jakiś czas mieszkać. Mamy nadzieję, że ta lokalizacja, to osiedle, bliskość Jeziora Dąbie, za chwilę zmodernizowanego kąpieliska, zrekompensuje trochę ten okres opóźnienia w zakończeniu tych prac - mówi Klek.



Nowy planowany termin wykonania robót budowlanych to początek maja tego roku. Na odbiór kluczy czeka około 200 najemców.



Przy ulicy Fregaty powstaje sześć bloków mieszkalnych. Koszt inwestycji to ponad 60 milionów złotych.