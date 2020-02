Mozaika tu, mozaika tam..., powstaje ich mapa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do tej pory opisały i sfotografowały ich ponad 80; miejska przewodniczka Joanna Olszowska i artystka Sabina Wacławczyk tworzą mapę szczecińskich mozaik.

Dzieło wciąż nie jest jednak kompletne. Jak mówi Olszowska, czasami problemem okazuje się brak możliwości wejścia do budynku czy na podwórze.- Cały czas uśmiechamy się do ludzi, by wchodzili na stronę internetową i podpowiadali nam, gdzie jeszcze można szukać, zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i we własnych domach - apeluje Olszowska.Szczecińskie mozaiki pochodzą z różnych okresów. Najstarsze datowane są na lata 60. i 70. poprzedniego wieku, a te najnowsze powstały zaledwie kilka miesięcy temu.- To bardzo szerokie spectrum: w ostatnich dwóch latach powstały "Miłość" i "Kosmos" no i przede wszystkim w roku 2019 otwarta w al. Żeglarzy na bulwarach mozaika, która przedstawia jezioro Dąbie - wylicza.Olszowska i Wacławczyk zapraszają wszystkich chętnych na spacer śladami szczecińskich mozaik - w sobotę. Zbiórka przed dawnym kinem Kosmos o godzinie 10.30. Wstęp jest bezpłatny.