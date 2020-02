"Potrzeba nowego opracowania naukowego o Żołnierzach Wyklętych"

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Potrzebne jest nowe opracowanie naukowe na temat Żołnierzy Wyklętych - mówili o tym goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie liczby osób, które walczyły w powojennym podziemiu niepodległościowym.

Michał Ruczyński z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zwracał uwagę, że nadal są duże rozbieżności w podawanych informacjach. - Bazując na dotychczasowych opracowaniach Instytutu Pamięci Narodowej m.in. na "Atlasie podziemia niepodległościowego", przyjmuje się dane od 120 do 180 tysięcy. Natomiast w szczytowym momencie z bronią w ręku szacuje się, że było od 20 do 30 tysięcy. Przy czym są to dane sprzed dziesięciu lat - podkreślił Ruczyński.



- Obliczenie tego, po tylu latach będzie bardzo trudne - dodawał historyk dr Maciej Maciejowski. - Tym bardziej, że nikt nie ujawniał się z tą współpracą, bo wiadomo, jakie były koszty. Natomiast trzeba podkreślić, że w lesie czy w polu nigdy jednocześnie nie było więcej niż 15 czy 20 tys. Żołnierzy Wyklętych.



- Te szacunki będą zawsze nieprecyzyjne - mówił dokumentalista Grzegorz Kaźmierczak. - Struktury podziemia po 1945 roku były bardzo płynne tzn. ta liczba nigdy nie była stała. Część ludzi się ujawniała w trakcie amnestii czy dobrowolnie, część ginęła w walce, część była w więzieniach.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych będziemy obchodzić w niedzielę. Święto zostało ustanowione w 2011 roku.