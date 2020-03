Energopol: "nie możemy wypłacić zaległych pieniędzy"

Dopóki nie ma ostatecznej decyzji sądu, dotyczącej przyszłości spółki, nie możemy wypłacić zaległych pieniędzy. Tak o sytuacji byłych pracowników Energopolu Szczecin mówił rzecznik firmy.

Piotr Żak tłumaczył, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", że konta spółki są zajęte m.in. przez komorników, ale - by uzdrowić sytuację - jest nowy prezes.- To jest wybitny specjalista od spraw restrukturyzacji. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się - można powiedzieć - ratowaniem firm - poinformował Żak.Poprzedni zarząd spółki podał się do dymisji. Obecnie szczeciński sąd rozpatruje trzy wnioski złożone przez Energopol - o upadłość, restrukturyzację oraz sanację - dwie ostatnie opcje mają na celu m.in. odzyskanie płynności finansowej.Ze względu na złożoność sprawy na razie nie wiadomo, kiedy sąd podejmie decyzję. Na pewno jednak będzie to w tym roku.