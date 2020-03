Kontrole na granicy w Kołbaskowie. Mierzą temperaturę pasażerów [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Kontrole wróciły na polsko-niemiecką granicę w Kołbaskowie. Tym razem jednak sprawdzane są pojazdy, które wjeżdżają do Polski pod względem sanitarnym. Wszystko z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.

W kontrolach uczestniczy straż miejska, policja i ratownicy pogotowia ratunkowe. Sprawdzają temperaturę pasażerów i wypełniają oświadczenia lokalizacyjne. Kontrolowane są busy, który przewożą m.in. 8 pasażerów.- Pozwolą one zlokalizować pacjenta, u którego zostanie wykryty koronawirus - mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - To wielowymiarowa kontrola, która ma służyć przede wszystkim identyfikacji osób wjeżdżających na teren naszego kraju w zorganizowanych grupach. Ma służyć prewencji oraz docelowo lepszemu dotarciu do osób, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie związane z koronawirusem.- Jeżeli u kogokolwiek zostaną wykryte objawy, czyli np. gorączka powyżej 38 stopni, taka osoba trafi pod opiekę służb - dodawał major Zbigniew Pałka ze Straży Granicznej. - Wówczas wstrzymujemy tą kontrolę, przekazujemy informację do Centrum Zarządzania Kryzysowego, pana wojewody i ustalamy dalszy tryb i harmonogram postępowania.Kontrole rozpoczęły się o godzinie 15 i potrwają do odwołania. Ministerstwo Zdrowia podało, że do tej pory w Polsce odnotowano 17 przypadków koronawirusa. W Szczecinie są dwa potwierdzone zachorowania.