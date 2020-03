Mocny polsko-amerykański przekaz z poligonu [WIDEO]

Ćwiczenia Defender-Europe 20 są najlepszym dowodem na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sprawy NATO i Polski - mówiła w Drawsku Pomorskim ambasador USA w Polsce.

Georgette Mosbacher, prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak odwiedzili dziś żołnierzy, którzy biorą udział w manewrach na drawskim poligonie. Dziękujemy za poświęcenie. Niech Pan Bóg Błogosławi Polsce i Ameryce - mówili wspólnie.- Chciałam przekazać rodzaj ostrzeżenia dla wszystkich tych, którzy nie podzielają naszych wartości; którzy nam grożą - dodała ambasador Mosbacher. - Niech się bardzo uważnie przyglądają temu, co dziś mogą zobaczyć na poligonie i w trakcie tych ćwiczeń, bo to jest właśnie nasza siła.- W ćwiczeniach Defender-Europe 20 weźmie w nich udział 37 tysięcy żołnierzy z 18 państw NATO - mówił prezydent Andrzej Duda. - Cieszę się bardzo, że mogłem przybyć na drawski poligon po to, żeby przywitać się z moimi rodakami, z polskimi żołnierzami, ale także żeby powitać naszych gości ze Stanów Zjednoczonych. Obecność znaczących sił armii USA w Polsce jest dla nas bardzo dobrym znakiem.Ćwiczenia będą odbywać się w siedmiu krajach - największa ich część w Polsce. Manewry mają pozwolić sprawdzić zdolność przerzutu głównie wojsk amerykańskich do Europy.