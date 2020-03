Kontrole na granicy. Prezydent RP spotkał się ze strażnikami [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Prezydent Andrzej Duda na koniec swojej wizyty na Pomorzu Zachodnim odwiedził Punkt Kontroli Sanitarnej w Kołbaskowie.

Zobaczył zaplecze sanitarne i sprawdził, jak wyglądają kontrole graniczne.Prezydent pojawił się na granicy w Kołbaskowie o godzinie 20. Andrzej Duda spotkał się ze strażnikami granicznymi, policjantami i strażakami, którzy pracują w punkcie sanitarnym. Funkcjonariusze kontrolują auta, które mają 8 i więcej pasażerów. Pracownicy sanepidu mierzą temperaturę podróżnych.Andrzej Duda, m.in. w towarzystwie wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, zobaczył jak wygląda punkt sanitarny i jak wygląda praca na miejscu.- Byłbym raczej spokojny - mówił prezydent o ćwiczeniu Defender-Europe 20 i zagrożeniu koronawirusem. Andrzej Duda podkreślał, że ryzyko zachorowania wśród żołnierzy jest minimalne. - To są środki dyscypliny dużo dalej idące i organizacji niż to jest normalnie w społeczeństwie. To jest jednak inna sytuacja i oni są tam skoszarowani. Oni są cały czas pod kontrolą. Jest też zabezpieczenie medyczne na ćwiczeniach, dlatego byłbym raczej spokojny.We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło wykrycie koronawirusa u generała Jarosława Miki. Obecnie Mika i jego małżonka są objęci kwarantanną. Ćwiczenie Defender-Europe 20, które odbywa się w całej Polsce, a w naszym regionie w Drawsku Pomorskim, to największy przerzut wojsk amerykańskich od 25 lat.