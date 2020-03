Szpital przy ul. Arkońskiej będzie wielkim oddziałem zakaźnym

Jednym wielkim oddziałem zakaźnym będzie od teraz szpital przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Rozpoczęło się przekształcanie placówki.

Pacjenci z intensywnej terapii są w trakcie przenoszenia do innych szpitali na terenie Szczecina. Chorzy z części przekształcanych oddziałów, a więc z chorób wewnętrznych i diabetologii, intensywnej terapii, okulistyki oraz reumatologii, są przenoszeni do innych budynków na terenie szpitala wojewódzkiego. Pacjenci, których stan na to pozwala, są wypisywani do domu.Z tego powodu do poniedziałku przygotowane będą dodatkowe łóżka w osobnych blokach. Przygotowane będą specjalnie dla tych pacjentów, którzy mogą w najbliższym czasie trafić do szpitala z koronawirusem. Łącznie będzie dla nich 250 łóżek. W zależności od rozwoju epidemii mogą być dostawiane, a kolejne oddziały przenoszone.Obecnie w szpitalu przy ulicy Arkońskiej przebywają trzy osoby z koronawirusem.130 osób w Zachodniopomorskiem jest poddanych kwarantannie. Pod nadzorem epidemiologicznym są 534 osoby.