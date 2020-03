Sytuacja wyjątkowa w szpitalach w regionie

Szpitale w regionie zamykają się i odwołują operacje. To w związku z epidemią koronawirusa. By zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, placówki pracują w awaryjnych warunkach.

Szpital przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie został przekształcony w placówkę zakaźną. To tam przebywają pacjenci z koronawirusem. Wizyty w poradniach są stopniowo ograniczane. Wszyscy pacjenci, którzy mieli zaplanowaną wizytę, będą informowani telefonicznie o dalszych działaniach. Pacjenci z tego szpitala będą rozwożeni do innych placówek.Z tego powodu przyjęcia na oddziały zawiesił szpital na Pomorzanach. Jest tam też całkowity zakaz odwiedzin. Wprowadzono także zakaz przynoszenia paczek dla pacjentów i zostawiania ich terenie szpitala. Odwołano też zaplanowane na sobotę badania w kierunku jaskry.Szpital Zdroje w Szczecinie odwołał wszystkie planowe zabiegi i operacje, zawiesił również możliwość porodów rodzinnych. Dzieci na oddziałach pediatrycznych może odwiedzać tylko jedna osoba.Placówka przy Unii Lubelskiej wprowadziła zakaz odwiedzin, dodatkowo zamknęła część wejść do budynku. Zawiesiła też możliwość składania wniosków o dokumentację medyczną.Do lekarza w poradniach w szpitalu MSWiA zarejestrować można się tylko telefonicznie.Natomiast kołobrzeski szpital zawiesił przyjmowanie pacjentów. Władze placówki poinformowały, że od poniedziałku przez najbliższe dwa tygodnie nie będą realizowane zaplanowane zabiegi i operacje. Wcześniej wstrzymane zostały wizyty na szpitalnych oddziałach. Jednocześnie szpital zapewnia, że natychmiast i bez przeszkód przyjmowani będą w trybie pilnym pacjenci z urazami i chorobami onkologicznymi.