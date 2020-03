Waszczykowski: Unia Europejska jest sparaliżowana i nie wyciągnęła wniosków

Unia Europejska jest sparaliżowana, nie wyciągnęła wniosków z wcześniejszych epidemii - mówił w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości krytycznie oceniając działania organizacji w obliczu Covid-19.

Były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski zwracał uwagę, że chociaż ochrona zdrowia nie należy do zadań Wspólnoty, to organizacja powinna reagować w oparciu o to, co już się w Europie działo.- Przecież mieliśmy SARS, Ebolę, świńską grypę, ptasią grypę. Czyli instytucja taka, jak Unia Europejska powinna przynajmniej zbierać dane i doświadczenie, jak sobie radzono w takich sytuacjach, w różnych regionach świata. Tymi doświadczeniami dysponować i dzielić się z państwami członkowskimi. UE jest sparaliżowana w tej chwili. Nie wiem, jak w tej chwili funkcjonuje Komisja Europejska czy inne instytucje - stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości.W ocenie Waszczykowskiego "wszystko zależy od ludzi". Europoseł podkreślał, że "obecne władze Unii nie stanęły na wysokości zadania". Państwa działają samodzielnie w walce z koronawirusem, bo widzą, że ze strony Brukseli nie przyjdzie żadna pomoc - mówił były szef MSZ.