Szpital Zdroje apeluje o pomoc

Szpital w szczecińskich Zdrojach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W szczecińskim Szpitalu Zdroje potrzebne są pieniądze na sprzęt do dezynfekcji. Placówka pilnie musi kupić dwa takie urządzenia, ale nie ma na to jednak pieniędzy. Koszt zakupu to 139 tysięcy złotych.

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Szpital Zdroje Szczecin został wskazany jako jedyna placówka w województwie do opieki nad kobietami w ciąży, rodzącymi oraz noworodkami i małymi dziećmi zakażonymi koronawirusem. Oznacza to, że w każdej chwili w placówce mogą pojawić się pierwsi pacjenci.



Jak informują władze szpitala, brakuje im też środków ochrony osobistej, potrzebne jest także dodatkowe łóżko porodowe.



Stąd apel do firm, instytucji i wszystkich ludzi dobrej woli. Pieniądze można wpłacać na konto Bank PKO BP 28 1020 4812 0000 0602 0084 5404.