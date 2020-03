Trzeci punkt do testów na koronawirusa w Szczecinie

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie będzie wykonywać testy na obecność koronawirusa. Zajmą się tym diagności z laboratorium sanepidu.

Będą to robić manualnie, czyli bez użycia specjalistycznego sprzętu do badań. Trwa to dłużej niż test w specjalnej maszynie, ale to tylko rozwiązanie tymczasowe.



Na początku przyszłego miesiąca do sanepidu trafi takie urządzenie do badań. Kosztowało 95 tysięcy złotych, zostało sfinansowane z budżetu państwa.



Wkrótce dostarczony zostanie także kolejny aparat, który jednorazowo może przebadać 70 próbek. Kosztował 430 tysięcy złotych a zapłaciła za niego Grupa Azoty - Zakłady Chemiczne Police.



Będzie to pierwszy tak wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny w Zachodniopomorskiem.



Do tej pory testy na koronawirusa wykonuje Szpital Wojewódzki w Szczecinie i laboratorium Diagnostyka w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej.