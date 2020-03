Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Idea wiecznego postępu, jaki towarzyszył Unii Europejskiej załamała się - tak komentuje obecne wydarzenia związane z epidemią koronawirusa historyk Wojciech Lizak.

Jego zdaniem Unia Europejska nie zdała egzaminu w obliczu epidemii.



- Przecież Unia Europejska powstała na takim paradygmacie cywilizacyjno-kulturowym, że może być tylko lepiej. I że świat się będzie rozwijał. W związku z czym uznano za największe nieszczęście wojny. Wojny, rzeczywiście, za UE nie ma, ale nie zauważyli, że mogą być inne katastrofy. Coś, co w ogóle nie będzie zależało od człowieka - mówił Lizak.



Najbardziej tragiczne i niedopuszczalne są wypowiedzi przywódców niektórych państw, którzy w imię ocalenia wyników gospodarki tolerowali masowe zakażenia.



- Nie wolno powstrzymywać rozwoju, nie wolno rozwoju zakłócać. Wobec powyższego, niech ludzie chodzą do pracy. Żadnej izolacji, żadnej kwarantanny, a ofiara w postaci śmierci ludzi po sześćdziesiątce jest po prostu do zniesienia. Mnie to głęboko oburzyło - powiedział Lizak.



Taki pogląd był reprezentowany przez kraje anglosaskie czy na przykład Szwecję, która nie wprowadziła żadnych obostrzeń w związku z epidemią.