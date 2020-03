Coraz gorsza sytuacja w graniczących z Polską landach

Tylko Berlin i dwa landy graniczące z Zachodniopomorskiem mają większą liczbę zakażonych koronawirsem niż cała Polska.

W stolicy Niemiec, Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorzu Przednim zachorowało ponad 3800 osób. W naszym kraju liczba zakażonych to nieco ponad 2130.Natomiast w Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorzu Przednim jest ponad 1200 zakażeń. W Zachodniopomorskiem dokładnie 63. To około 20 razy mniej. To dzięki szybkiej decyzji polskiego rządu o odtworzeniu granic - mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego- Nie pamięta pan jak dziennikarz niemiecki skrytykował Polskę za zamkniecie granic? Oni zrobili to wkrótce, tylko trochę z późno - mówi Gut.Kiedy Polska 15 marca odtworzyła granice w całym kraju. Niemcy zrobili to dzień później ale to tylko z Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią, a nie też z Belgią, Holandią i Liechtensteinem. Dzień później w przypadku Niemiec to tydzień za późno - dodaje profesor Włodzimierz Gut.- Po pierwsze Niemcy są bardziej ruchliwi, po drugie Niemcy mają bardzo ścisłe kontakty zarówno z Włochami, jak i z Hiszpanią. Najpopularniejsze miejsca to uzdrowiska hiszpańskie - tłumaczy Gut.Dodajmy, że od wtorku w Berlinie obowiązują surowe kary za łamanie ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, np. za rezerwacje miejsca w hotelu dla turysty - przedsiębiorca może zapłacić 10 tysięcy euro.